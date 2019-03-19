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В Каракасе расследуют причины очередного блэкаута

19 Марта 2019 в 01:10
В Каракасе расследуют причины очередного блэкаута

Очередное массовое отключение электричества в Каракасе могло быть вызвано взрывом на электроподстанции в районе Сан-Луис в восточной части города, передает ТАСС.

В восточной части столицы Венесуэлы стали ощущаться перебои с подачей электричества. В ряде случаев отключились светофоры, освещение в домах. 

Армия Венесуэлы ранее взяла под охрану энергосистему страны. Охраняют электростанции военные. За линиями электропередач ведется наблюдение с воздуха.

Ранее президент Венесуэлы сообщил о своих планах попросить ООН, Россию, Китай, а также Иран и Кубу помочь в расследовании кибератаки на энергетическую систему страны. В своем обращении к нации, транслируемом в Periscope, Николас Мадуро отметил, что в частности, у России и Китая есть большой опыт работы в этом направлении. Венесуэльский президент также сообщил в ходе своего выступления, что властям удалось уже устранить последствия массового отключения электричества.

Напомним, отключение большей части штатов Венесуэлы от электроэнергии произошло 7 марта. По словам местных жителей, это самый длительный на их памяти блэкаут. По некоторым данным причиной отключения стала забастовка на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Официальный лидер республики Николас Мадуро обвиняет в случившемся «американский империализм», поддерживающий его противника Гуаидо. Госдеп обвинения отвергает. 

12 марта Национальная ассамблея Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуаидо объявила в стране режим чрезвычайного положения. В эфире НСН профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец не исключил, что это решение будет отменено Верховным судом.

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