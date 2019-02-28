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В Карачаево-Черкесии шесть человек оказались под лавиной

28 Февраля 2019 в 19:17
В Карачаево-Черкесии шесть человек оказались под лавиной

На хребте Дукка Зеленчукского района Карачаево-Черкесии сошла лавина. В момент происшествия там находились 8 человек, из которых 6  оказались непосредственно под лавиной, сообщается на сайте МЧС республики.

В настоящий момент уже завершены поисково-спасательные работы. Вертолет с пострадавшими приземлился в поселке Архыз, после чего они были направлены в Зеленчукскую центральную районную больницу. В проведении поисково-спасательных работ было задействовано 25 специалистов, проинформировали в ведомстве.

В Следственном комитете России по Карачаево-Черкесской Республике начали проверку по факту случившегося. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства связанные с организацией экстремального отдыха, а также степень полученных туристами травм, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Хабаровском крае двое человек стали жертвами схода лавины. 

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