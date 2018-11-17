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В Капотне горит НПЗ

17 Ноября 2018 в 08:21
В Капотне горит НПЗ

Спасатели тушат возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне на юго-востоке Москвы, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о ЧП поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в 7:26.

Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительной информации, происходит возгорание в установке крекинга на Московском НПЗ.

Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

Водителей выбирать пути объезда в районе пожара.

Ранее НСН сообщала, что Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне будет полностью модернизирован к 2020 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, это должно улучшить экологическую обстановку в районе, многократно уменьшится объем вредных выбросов в атмосферу. 

Акционерное общество «Газпромнефть — Московский НПЗ» — нефтеперерабатывающее предприятие нефтяной компании «Газпром нефть», расположенное в Москве в районе Капотня. Введено в строй в 1938 году. Профиль НПЗ — топливный. МНПЗ обеспечивает 40% потребностей столицы России в бензине и 50% в дизельном топливе, является основным поставщиком топлива для столичных аэропортов.

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