В Канаде убийцу поймали благодаря селфи

В Канаде девушку приговорили к 7 годам лишения свободы за убийство подруги. Раскрыть преступление удалось благодаря селфи, которое убийца выложила в известной социальной сети, передает РИА «Новости».

Полиция города Саскатун 2 года занималась расследованием убийства 18-летней Бритни Гаргол, тело которой нашли рядом с городской свалкой.

Подруга убитой Шайенн Роуз Энтони заявила следователям, что они с подругой выпивали в одном из баров, после чего Гаргол покинула заведение с незнакомым мужчиной.

Полиция обратила внимание на селфи, которое Энтони выложила уже после убийства. На девушке был ремень, которым задушили Гаргол.

Энтони утверждала, что не помнит, как задушила подругу, однако сам факт убийства не отрицала.