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В Канаде самолет приземлился без переднего шасси

15 Ноября 2018 в 23:27
В Канаде самолет приземлился без переднего шасси

Лайнер Bombardier DHC-8 авиакомпании Provincial Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту канадского Стивенвилля (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор), передает ТАСС.

У самолета при посадке не вышло переднее шасси. На борту находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа, они не пострадали.

Ранее НСН сообщала, что американский военный самолёт F/A-18 рухнул в море у берегов Японии. Он потерпел крушение в районе префектуры Окинава. На борту воздушного судна находились двое пилотов, они живы, им удалось спастись.

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