Пятница
03 августа
USD 63.14
EUR 73.42
Горячие новости

В Канаде покончил с собой шок-модель Zombie Boy

3 Августа 2018 в 17:02
В Канаде покончил с собой шок-модель Zombie Boy

Известный тату-модель Рик Дженст, больше известный под псевдонимом Zombie Boy (англ. Зомби-парень) найден мертвым в канадском Монреале. По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство, сообщает «Газета.Ru».

Представители местного модельного агентства уже подтвердили журналистам Radio Canada гибель модели, сообщает Ura.Ru.

Дженст был известен тем, что все его тело включая лицо было покрыто татуировками. Именно по этой причине он несколько раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщается, причиной его тяги к мрачной эстетике был диагноз, который ему поставили в возрасте 15 лет – неоперабельная опухоль головного мозга. Позднее Дженста заметили модные дома и деятели поп-культуры, после чего он стал частым гостем на подиумах и в клипах. Кроме того, он снялся в нескольких голливудских фильмах.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.