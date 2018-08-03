В Канаде покончил с собой шок-модель Zombie Boy

Известный тату-модель Рик Дженст, больше известный под псевдонимом Zombie Boy (англ. Зомби-парень) найден мертвым в канадском Монреале. По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство, сообщает «Газета.Ru».

Представители местного модельного агентства уже подтвердили журналистам Radio Canada гибель модели, сообщает Ura.Ru.

Дженст был известен тем, что все его тело включая лицо было покрыто татуировками. Именно по этой причине он несколько раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщается, причиной его тяги к мрачной эстетике был диагноз, который ему поставили в возрасте 15 лет – неоперабельная опухоль головного мозга. Позднее Дженста заметили модные дома и деятели поп-культуры, после чего он стал частым гостем на подиумах и в клипах. Кроме того, он снялся в нескольких голливудских фильмах.