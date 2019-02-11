В Канаде обеспокоились действиями России в Арктике

Наращивание Россией гражданской и военной мощи на Севере обеспокоило канадцев. Как пишет The Canadian Press, недавние действия Россия в Арктике возобновили дискуссии о намерениях Москвы и статусе Канады в регионе, сообщает НСН.

По словам эксперта по Арктике и профессора исторических наук в Университете Уотерлу Уитни Лакебауэра, возобновление патрулирования Арктики, которое не проводилось более 30 лет, российскими истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ «отчетливо посылает стратегический подтекст».

Как пишет канадское издание, Россия оживляет советские авиабазы времен холодной войны, а также наращивает количество боевых групп в регионе. Международные обозреватели, по данным СМИ, насчитали четыре новых боевых группы, 14 новых функционирующих аэродрома, 16 глубоководных портов и 40 ледоколов с 11 в разработке. Также отмечается, что развивается и коммерческая инфраструктура.