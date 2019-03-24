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В камерах российских СИЗО появится кабельное телевидение

24 Марта 2019 в 15:40
В камерах российских СИЗО появится кабельное телевидение

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения. Заключенные получат возможность заказывать просмотр фильмов, образовательных и спортивных программ, а также изучать иностранные языки. «У лиц, содержащихся под стражей, появится возможность к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов оформить подписку на платные телеканалы», - пояснили в ведомстве. В нескольких корпусах СИЗО в Москве уже запущен пилотный проект предоставления такой услуги.

Ранее в эфире НСН адвокат Александра Кокорина рассказал, как футболист отметил день рождения в СИЗО, которому 19 марта исполнилось 28 лет. Юрист заявил о необходимости поставить вопрос об улучшении условий содержания в СИЗО. Александр Кокорин находится под следствием по делу о хулиганстве и побоях с 8 октября 2018 года. Сейчас он содержится в московском СИЗО «Бутырка». Кокорина, его младшего брата Кирилла, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали после нескольких драк в центре Москвы.

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