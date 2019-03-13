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В Калифорнии хотят отменить смертную казнь

13 Марта 2019 в 17:34
В Калифорнии хотят отменить смертную казнь

В Калифорнии могут ввести мораторий на смертную казнь. Такое заявление сделал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он сообщил, что уже завтра, 13 марта, планирует отменить использование смертной казни в качестве высшей меры наказания в своем штате, сообщает «Свободная пресса».

Если мораторий вступит в силу, то уже завтра более 700 заключенных, которые были приговорены судом к казни, получат отсрочку исполнения наказания.

На заявление губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отреагировал президент США Дональд Трамп. Он подверг жесткой критике решение главы штата:

«Вопреки мнению избирателей губернатор Калифорнии намерен отменить казнь 737 хладнокровных убийц. Друзья и родственники жертв не в восторге от этого решения, и я тоже», — заявил Трамп.

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