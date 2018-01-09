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В Калифорнии из-за оползней погибли люди

9 Января 2018 в 21:29

Пять человек стали жертвами схода оползней на юге штата Калифорния в США, передает «Интерфакс».

Оползни произошли в результате ливней, они разрушили несколько домов и привели к перекрытию дорог.

Местные власти призвали десятки тысяч людей к эвакуации.

Как отмечают эксперты, ранее в Калифорнии бушевали пожары, в результате которых сгорела значительная часть растительности, способная сдержать потоки воды и грязи.

Калифорния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого Океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке), а также с мексиканским штатом Нижняя Калифорния (на юге). Калифорния — 31-й штат США, он был образован 9 сентября 1850 года. До этого Калифорния в разное время находилась под властью Испании и Мексики.

Калифорния — самый населённый штат США (как по результатам переписи населения, так и по оценкам 2008 года) и третий по площади (после Аляски и Техаса). Столица — Сакраменто, крупнейший город — Лос-Анджелес.


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