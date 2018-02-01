В Кале произошла массовая драка между мигрантами

Глава МВД Франции Жерар Колон направился в Кале, где ранее в четверг произошли массовые столкновения между группами мигрантов, передает ТАСС.

В результате драки, вспыхнувшей после раздачи еды между мигрантами из Афганистана и Эритреи, пострадали 17 человек. Четверо из них получили пулевые ранения. Их состояние оценивается медиками как крайне тяжелое.

Вскоре после этого инцидента еще одна драка вспыхнула в коммуне Марк, расположенной в четырех километрах от Кале. По данным полиции, около 150 эритрейцев, вооруженных палками и камнями, напали на два десятка мигрантов из Афганистана. Прокуратура Кале начала расследование по этим фактам.

Кале — город во Франции, порт у пролива Па-де-Кале, крупнейший по численности населения город департамента Па-де-Кале. Кале является ближайшим к Англии населенным пунктом Франции, расстояние по прямой до Англии составляет 34 километра. Между Кале и английским Дувром курсирует паром, в 1994 году открыто движение по железнодорожному туннелю от пригорода Кале Кокеля до английского Фолкстона.