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В Каире произошел взрыв

19 Февраля 2019 в 00:08
В Каире произошел взрыв

Три человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в результате взрыва в центре Каира, передает ТАСС

Смертник подорвал себя в одном из центральных районов Каира при попытке задержания. Силы безопасности Египта преследовали подозреваемого в историческом квартале Эль-Гамалия недалеко от исламского университета Аль-Азхар, когда тот привел в действие имевшуюся при нем взрывчатку.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом после авиакатастрофы российского лайнера А-321 на Синайском полуострове, когда в результате теракта на борту погибли 224 человека.

Президент правления Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко в эфире НСН заявил, что говорить про «открытие Египта» можно будет только после запуска чартеров.

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