В Каире произошел взрыв

Три человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в результате взрыва в центре Каира, передает ТАСС

Смертник подорвал себя в одном из центральных районов Каира при попытке задержания. Силы безопасности Египта преследовали подозреваемого в историческом квартале Эль-Гамалия недалеко от исламского университета Аль-Азхар, когда тот привел в действие имевшуюся при нем взрывчатку.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом после авиакатастрофы российского лайнера А-321 на Синайском полуострове, когда в результате теракта на борту погибли 224 человека.



Президент правления Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко в эфире НСН заявил, что говорить про «открытие Египта» можно будет только после запуска чартеров.