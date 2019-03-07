В кабинете директора московской школы найден пистолет и почти 2 млн рублей

В кабинете бывшего директора московской школы 1290 Сергея Красикова обнаружены пистолет и около 1,7 млн рублей. Он возглавлял учебное заведение в столичном районе Измайлово в течение 25 лет. Накануне на этом посту его сменила Екатерина Маркова, сообщает «Московская газета». Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что пистолет, найденный в кабинете экс-директора, травматический. По предварительным данным, оружие зарегистрировано на Красикова, но разрешение на него просрочено.

В сети отзывы о Сергее Красикове диаметрально противоположны. Некоторые из комментаторов рассказывают, что директор якобы ежегодно требовал с родителей так называемые «добровольные» взносы в школьный фонд. В случае отказа, успеваемость их детей начинала резко падать. Кроме того, по их словам, в образовательном учреждении могла действовать система «избранных детей» и практика доносительства на неугодных учеников.

Другие комментаторы смену власти в школе называют рейдерским захватом и требуют разобраться в ситуации со снятием «уважаемого человека».