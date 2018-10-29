В истории с убийством Хашогджи оказались замешаны спецслужбы Британии

СМИ сообщили, что британской разведке было известно что Эр-Рияд санкционировал похищение оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, пишет Газета.ру. По имеющимся данным из анонимных источников, разведкой были перехвачены переговоры служб Саудовской Аравии. В сообщении якобы содержался приказ похитить журналиста. Это было связано с тем, что Джамаль Хашукджи собирался доказать, что Эр-Рияд использовал химоружие в Йемене. Отметим, что приказ был отдан не самим принцем, а кем-то из его окружения.

Напомним, ранее смерть оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в эфире прокомментировали в Союзе журналистов России. По словам, резонанс, связанный с пропавшим в Турции журналистом, будет только нарастать. Он также назвали самую опасную страну для журналистов.