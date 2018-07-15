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В Испании заявили о возвращении России на международную арену

15 Июля 2018 в 15:35
В Испании заявили о возвращении России на международную арену

Запад должен признать, что Россия вернулась на международную арену. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава МИД Испании Жозеп Боррель.

«Нравится нам или нет, Россия вернулась», - заявил испанский министр в интервью газете El Pais.

По мнению Борреля, секрет огромной популярности президента РФ Владимир Путина состоит именно в том, что он олицетворяет собой «возвращение на международную арену ранее приниженно страны, в прошлом великой державы».

«И да, у нее есть ядерное оружие», - добавил министр.

Боррель подчеркнул, что Испания не будет более жесткой в отношении России, чем существующая общеевропейская повестка. Однако Мадрид не намерен забывать о проблемах, которые Москва «навлекает на европейских союзников и партнеров», пишет ТАСС.

 

 

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