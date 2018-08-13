В Испании продолжает расти число пострадавших на музыкальном фестивале

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Количество пострадавших в результате обрушения деревянной конструкции в испанском городе Виго продолжает увеличиваться. Как сообщает RT, в настоящий момент сообщается о 312 людях, которые получили травмы разной степени тяжести.

Газета.ру напоминает, что инцидент произошел на фестивале O Marisquiño. Деревянная платформа, расположенная на набережной, рухнула под большим весом зрителей, и они оказались в воде. Добавим, в настоящий момент спасатели медики продолжают работу на месте ЧП. Они не располагают информацией о погибших. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 266 человек.