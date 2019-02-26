В Испании началось расследование странной смерти Малашенко

Правоохранительные органы Испании начали расследование по факту смерти одного из основателей НТВ, политолога Игоря Малашенко. Как уточнили в посольстве Российской Федерации в Мадриде, кончину 64-летнего медиа-менеджера официально подтвердили в Отделении Гражданской гвардии королевства в городе Альхесирас, передает «Свободная пресса» .

По предварительным данным, Малашенко сам свёл счёты с жизнью. Вместе с тем, его супруга, журналистка Божена Рынска утверждает, что он «не собирался умирать». Ранее Рынска рассказала, что десять дней назад Малашенко попал в больницу после скандала с бывшей женой, которая претендовала на его активы, отмечают «Известия» .

На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак. В 1996 году Малашенко исполнял функции главного советника избирательной кампании первого президента РФ Бориса Ельцина.