В Испании экстренно сел самолет

Самолет, летевший из Доминиканской Республики в Милан, совершил экстренную посадку в городе Сантьяго-де-Компостела из-за почувствовавшей себя плохо 23-летней пассажирки, передает РИА «Новости».

В желудке девушки разорвались пакетики с кокаином, которые она проглотила, чтобы незаконно ввести запрещенные вещества в Европу.

Пассажирка перевозила около килограмма наркотиков, в общей сложности 56 небольших пакетиков по 15 грамм в каждом.

Женщина была доставлена в больницу.

Вскоре после приземления самолет авиакомпании «Blue Panorama» вылетел к месту назначения.

Сантьяго-де-Компостела — столица автономного сообщества Галисия в Испании. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сантьяго. Город возник вокруг Сантьягского собора — крупнейшего центра паломничества. В 1985 году старая часть города вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Культурная столица Европы 2000 года.

«Blue Panorama Airlines S.p.A.» — итальянская авиакомпания, базирующаяся в Риме. Это частная авиакомпания. выполняющая регулярные и чартерные перевозки из Италии по разным международным направлениям. Её основной базой является римский Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи (для рейсов под брендом Blu-express) и миланский аэропорт Мальпенса для ближне-, средне- и дальнемагистральных регулярных и чартерных перевозок.



