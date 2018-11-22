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В Иркутской области водитель автобуса спас 20 пассажиров

22 Ноября 2018 в 22:12
В Иркутской области водитель автобуса спас 20 пассажиров

36-летний водитель автобуса Алексей Старновский, попавший 17 ноября в аварию с «КамАЗом» в Иркутской области, спас 20 пассажиров.

Автобус выполнял рейс из Ангарска в поселок Тальяны. «КамАЗ» выехал на встречную полосу. Старновский подставил под удар дверь салона, так как там не было пассажиров. Алексей получил перелом ребра и ушибы ног.

20 пассажиров не могли выйти из автобуса из-за заклинившей двери. Старновский, превозмогая боль, вылез через разбитое окно, выбил стекла в салоне и начал вызволять людей, в то время как мужчины ходили вокруг транспорта и снимали ДТП на видео.

По факту аварии проводится проверка. Водитель находится дома на больничном, передает Лента.ру.

Ранее НСН сообщала, что в Якутии пятнадцать человек были спасены после того, как их автомобили застряли на дороге, занесенной снегом. Три автомобиля передвигались по дороге в условиях сильного ветра и пурги, в результате машины попали в снежный плен.

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