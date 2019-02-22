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В Иране заявили о взломе беспилотников США

22 Февраля 2019 в 19:45
В Иране заявили о взломе беспилотников США

Корпус стражей исламской революции сумел осуществить взлом беспилотных летательных аппаратов США, которые перемещались в небе над Сирией и Ираном. Об этом объявил командующий аэрокосмическими силами элитного военно-политического формирования Ирана Али Хаджизаде, сообщает агентство Fars.

Как уточнил Хаджизаде, собранные БПЛА разведывательные данные извлечены из 7 – 8 аппаратов. В качестве подтверждения распространено видео, которое якобы снималось одним из перехваченных американских дронов. Как утверждается, после того, как стало ясно, что он взломан, США уничтожили аппарат с помощью другого БПЛА.

Два года назад руководство Корпуса стражей исламской революции утверждало, что сумело проникнуть в командные военные центры США. В частности, в КСИР настаивали о получении подтверждения, что Вашингтон поддерживает и финансирует группировку «ИГ» - запрещенную в России террористическую организацию.

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