В Интерполе назвали причину проверки Яценюка в аэропорту Женевы

Задержание и последующая проверка бывшего премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы является обычной процедурой паспортного контроля. Такие разъяснения али журналистам в украинском бюро Интерпола.

«События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке», — сказал руководитель украинского бюро Василий Неволя в эфире телеканала «112 Украина».



Ранее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сообщила, что политика задержали на паспортном контроле в Женеве по запросу России. Москва обвиняет украинского политика по трем статьям в связи с участием в боевых действиях в Чечне в 1994-95 годах.