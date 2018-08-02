В Интернете продают картину Левитана с таким же названием, как в Третьяковке

Полотно российского художника Исаака Левитана выставлено в интернете на продажу за 85 миллионов рублей. При этом картина с таким же названием хранится в Государственной Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке в Москве. Как сообщает Телеканал 360 , речь идёт о работе «После дождя. Плес», созданной Левитаном в 1889 году.

Как утверждает продавец, картина выставленная на сайте Avito, подлинная и даже прошла оценку экспертов. Полотно с таким же названием, хранящееся в Третьяковке, имеет большие размеры, как и большинство картин Левитана.

Корреспонтент «360» под видом коллекционера вместе с искусствоведом вышли на продавцов, которые рассказали, что размер картины, которую они предлагают почти за полтора миллиона долларов небольшой - 20 на 30 сантиметров. Они утверждали, что это эскизный вариант. Однако они не смогли представить убедительных подтверждающих документов. По оценке эксперта, цена, даже, если это подлинная работа Левитана, завышена минимум в несколько десятков раз.