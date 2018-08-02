Четверг
02 августа
USD 62.56
EUR 73.11
Горячие новости

В Интернете продают картину Левитана с таким же названием, как в Третьяковке

2 Августа 2018 в 14:49
В Интернете продают картину Левитана с таким же названием, как в Третьяковке

Полотно российского художника Исаака Левитана выставлено в интернете на продажу за 85 миллионов рублей. При этом картина с таким же названием хранится в Государственной Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке в Москве. Как сообщает Телеканал 360, речь идёт о работе «После дождя. Плес», созданной Левитаном в 1889 году.

Как утверждает продавец, картина выставленная на сайте Avito, подлинная и даже прошла оценку экспертов. Полотно с таким же названием, хранящееся в Третьяковке, имеет большие размеры, как и большинство картин Левитана.

Корреспонтент «360» под видом коллекционера вместе с искусствоведом вышли на продавцов, которые рассказали, что размер картины, которую они предлагают почти за полтора миллиона долларов небольшой - 20 на 30 сантиметров. Они утверждали, что это эскизный вариант. Однако они не смогли представить убедительных подтверждающих документов. По оценке эксперта, цена, даже, если это подлинная работа Левитана, завышена минимум в несколько десятков раз.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.