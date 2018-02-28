В интернате, где насиловали детей, нашли другие нарушения

Серьезные нарушения в работе интерната, где ранее выявили случаи насилия над детьми, были выявлены комиссией, направленной уполномоченным по правам ребенка в России в Челябинск. Об этом рассказали в аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Там сообщили, что за последние несколько лет дети не перестают самовольно покидать учреждение, а руководство школы не торопится оповещать об этом правоохранительные органы.

Специалисты отметили нарушение системы безопасности из-за низкого уровня профессионализма охранников и отсутствия видеонаблюдения. Сотрудники халатно относились к безопасности и здоровью подопечных, сообщает Ura.ru. Работа по коррекции девиантного поведения воспитанников практически не велась.

Ранее подопечные школы-интерната сообщили приемным родителям о том, что подвергаются сексуальному насилию со стороны воспитателей. 27 февраля в Челябинск прибыла комиссия аппарата уполномоченного по правам ребенка для изучения деятельности учреждения.