В интернет слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

За три недели до официальной премьеры заключительного сезона «Игры престолов» в интернете появилась его первая серия. На YouTube был опубликован достаточно продолжительный отрывок, из которого стали известны многие детали начала восьмого сезона телесаги. Как пишет издание Daily Mail, фанаты сериала в бешенстве из-за спойлеров. Несмотря на то, что пиратский ролик был почти сразу удален, посмотреть его успело посмотреть большое количество пользователей.

Накануне сообщалось, что актриса Эмилия Кларк, прославившаяся благодаря исполнению роли Дейенерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», едва не погибла. Она перенесла во время съемок инсульт и едва не распрощалась с жизнью. Оказывается, ещё в 2011 году, когда актриса готовилась к съемкам второго сезона «Игры престолов», она проводила занятия с тренером. Неожиданно в спортзале она почувствовала себя плохо. По словам Кларк, это была стреляющая, колющая и стискивающая боль. Артистку срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние. Это тяжелая форма инсульта, при которой погибают более трети пациентов. 24-летняя Эмилия Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала сниматься.