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В Ингушетии в ДТП погиб человек

27 Октября 2018 в 00:55
В Ингушетии в ДТП погиб человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на 583-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе сельского поселения Верхние Ачалуки погиб житель Ингушетии, передает ТАСС.

Уточняется, что водитель, не справившись с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет.

Ранее НСН сообщала, что в результате ДТП в Сунженском районе на автодороге, ведущей от трассы «Кавказ» к аэропорту «Магас» погибли 6 человек. На участке столкнулись машины «Лада Приора», под управлением 27-летнего жителя Малгобекского района и «Хендай Солярис», под управлением 38-летнего жителя города Грозный.



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