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В Индонезии разбился пассажирский самолет

29 Октября 2018 в 07:25
В Индонезии разбился пассажирский самолет

Спасателями было обнаружено место падения пассажирского самолета в Индонезии. Об этом сообщили представители индонезийских экстренных служб. По имеющейся информации, лайнер упал в море не далеко от побережья острова Ява. На борту самолета находилось 188 человек. Точное число жертв не сообщается, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что Boeing 737, вылетевший из столицы Индонезии, Джакарты, пропал с радаров через 13 минут после вылета.

Напомним, ранее в Индонезии произошло крупное землетрясение, которое повлекло за собой ценами. В результате погибло свыше 1200 человек. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на брифинге в НСН рассказала, что землетрясение в Индонезии не отпугнуло россиян от поездок.
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