В Индонезии произошло очередное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии на острове Ломбок. Об этом сообщили в геологическом агентстве страны, передает The Associated Press.

В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) сообщили, что сила толчков составила 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 34 км к северо-востоку от города Матарам. Очаг зафиксирован специалистами на глубине 30 км, передает RT.

На данный момент о жертвах или пострадавших ничего неизвестно.

В воскресенье, 5 августа, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7. По некоторым данным, число погибших может составлять более 300 человек, сотни человек пострадали.

Тогда сообщалось, что толчки ощущались и на популярном среди российских туристов индонезийском острове Бали. В МИД России сообщили, что россияне во время стихийного бедствия не пострадали, пишут argumenti.ru.