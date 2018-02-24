В IBU ответили на бойкот Кубка мира по биатлону в Тюмени

Решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени окончательное и обсуждению не подлежит. Об этом заявил глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

«Гонки пройдут в любом случае - с тем спортсменами, которые выйдут на старт», - заявил глава IBU, которого цитирует NRK.

Он подчеркнул, что нет доказательств о причастности Союза Биатлонистов РФ (СБР) к систематическому нарушению антидопинговых правил на ОИ в Сочи.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев «послал» биатлонистов Чехии и США, которые объявили бойкот соревнованиям в Тюмени.