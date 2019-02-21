В грузинских школах будут изучать китайский

В средних школах Грузии китайский язык будет введен в качестве второго иностранного языка со следующего учебного года, передает «Синьхуа».

Неделю назад министр образования Грузии Михаил Батиашвили и посол Китая в Грузии Цзи Яньчи подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает расширение изучения китайского языка в Грузии.

Китайский язык — языковая ветвь сино-тибетской языковой семьи, состоящая из разновидностей, взаимопонятных в различной степени. Китайский язык является наиболее распространённым современным языком с общим числом говорящих более 1,3 млрд человек.