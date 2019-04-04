Четверг
04 апреля
USD 65.16
EUR 73.17
Горячие новости

В Грузии задержали трех россиян

4 Апреля 2019 в 22:45
В Грузии задержали трех россиян

По обвинению в незаконном приобретении и хранении, а также продаже наркотиков через интернет в Тбилиси задержаны трое граждан России, заявил замдиректора центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Россияне, по данным следствия, являются членами организованной группы, и прибыли в Грузию с целью сбыта наркотиков. Арестованным может грозить тюремный срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение, передает «Синьхуа».

Ранее в посольстве России в Кабо-Верде сообщили о задержании в порту Прая 11 российских моряков. Они обвинялись в контрабанде наркотиков. Известно, что судно ESER под флагом Панамы шло из этой страны в марокканский город Танжер. Однако из-за смерти по неопределённым причинам одного из членов экипажа было вынуждено сделать остановку в порту Прая. При досмотре, местная полиция обнаружила на борту судна 9,5 тонн кокаина, после чего команда была задержана.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.