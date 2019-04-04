В Грузии задержали трех россиян

По обвинению в незаконном приобретении и хранении, а также продаже наркотиков через интернет в Тбилиси задержаны трое граждан России, заявил замдиректора центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Россияне, по данным следствия, являются членами организованной группы, и прибыли в Грузию с целью сбыта наркотиков. Арестованным может грозить тюремный срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение, передает «Синьхуа».

Ранее в посольстве России в Кабо-Верде сообщили о задержании в порту Прая 11 российских моряков. Они обвинялись в контрабанде наркотиков. Известно, что судно ESER под флагом Панамы шло из этой страны в марокканский город Танжер. Однако из-за смерти по неопределённым причинам одного из членов экипажа было вынуждено сделать остановку в порту Прая. При досмотре, местная полиция обнаружила на борту судна 9,5 тонн кокаина, после чего команда была задержана.

