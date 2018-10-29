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В Грузии состоится второй тур президентских выборов

29 Октября 2018 в 07:42
В Грузии состоится второй тур президентских выборов

После подсчета почти 97% бюллетеней ни один из претендентов на пост президента Грузии не набрал необходимого числа голосов для победы. На данном этапе остались необработанные данные со 133 участков из 3,7 тысяч. Это число уже не сможет существенно изменить итоги голосования.

Напомним, для победы на выборах претенденту необходимо набрать более 50% голосов. В настоящий момент независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 38,62% голосов, а кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 37,74% голосов, пишет Ura.ru.

Ранее, стало известно, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили не будет повторно баллотироваться на выборах президента 2018 года. При этом он призвал лидера правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзину Иванишвили стать премьер-министром страны. Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе объяснил НСН, чем вызвано это выступление Маргвелашвили.
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