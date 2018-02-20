В Грузии ребенок умер от ветрянки

В Тбилиси сегодня скончалась 6-летняя воспитанница детского сада. Причиной смерти стала тяжелая форма ветряной оспы, осложненная анемией.

Отмечается, что ребенку были сделаны все необходимые прививки. В настоящее время относительно легкой формой ветрянки болеют еще несколько воспитанников учреждения.

После гибели ребенка детский сад временно закрыт. Там проведены мероприятия по дезинфекции.

Ветряная оспа (ветрянка) — острое вирусное заболевание с воздушно-капельным путём передачи. Обычно характеризуется лихорадочным состоянием, папуловезикулезной сыпью с доброкачественным течением. Вызывается вирусом семейства Herpesviridae — варицелла-зостер. Вирус варицелла-зостер является причиной двух клинически несходных заболеваний: ветряной оспы, возникающей преимущественно в детском возрасте, и опоясывающего герпеса (опоясывающий лишай), клинические проявления которого наблюдаются, как правило, у людей зрелого возраста.