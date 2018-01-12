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В Грузии ограничили движение у границы с Россией

12 Января 2018 в 23:33
В Грузии ограничили движение у границы с Россией

В Грузии из-за активизации оползневых процессов на 54-м километре автодороги Кутаиси-Алпана-Мамисонский перевал, близ границы с Россией, запрещено движение всех видов автотранспорта, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент автодорог минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Проезд транспортных средств переключен на проходящую через село Саирме автодорогу местного назначения.

Ограничения коснулись ряда участков внутригосударственных дорог.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии на выходных - в большинстве районов страны ожидаются осадки, в основном, в виде снега.

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