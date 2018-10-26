В Греции землетрясением разрушило храм

Небольшое цунами возникло в Ионическом море у берегов Греции после сильного землетрясения. Волна не превысила 20-и сантиметров. Как рассказали в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Ионическом море, примерно в 300 километрах к западу от Афин.

Как пишут Ura.ru, подземные толчки ощущались на Ионических островах, на полуострове Пелопоннес и в других районах Греции, люди среди ночи выбегали на улицы.

В административном центре острова, городе Закинтос, были повреждены линии электропередач. Была разрушена церковь.

Местами отмечены небольшие обрушения зданий, нарушено энергоснабжение. Удар подземной стихии почувствовали еще в восьми странах: в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Италии, Македонии, Ливии, Турции, а также на Мальте.