В Греции землетрясением разрушило храм

Как пишут Ura.ru, подземные толчки ощущались на Ионических островах, на полуострове Пелопоннес и в других районах Греции, люди среди ночи выбегали на улицы.
В административном центре острова, городе Закинтос, были повреждены линии электропередач. Была разрушена церковь.
Местами отмечены небольшие обрушения зданий, нарушено энергоснабжение. Удар подземной стихии почувствовали еще в восьми странах: в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Италии, Македонии, Ливии, Турции, а также на Мальте.
Ранее на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что стихийное бедствие, обрушившееся на остров Сулавеси в Индонезии, не повлияло на спрос на туры среди российских туристов.