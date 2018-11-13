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В Греции грузину дали 290 лет тюрьмы

13 Ноября 2018 в 22:39
В Греции грузину дали 290 лет тюрьмы

Суд в Салониках приговорил к рекордному тюремному сроку представителей преступной группировки за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает РИА «Новости».

Группа организовала девять нелегальных перевозок иностранцев из Турции в Салоники и в Афины за период с октября 2016 года по июнь 2017 года.

Грузин, который, по мнению следствия, возглавлял группировку, получил 290 лет тюрьмы. Его греческий сообщник осужден на 69 лет.

Суд также осудил молдаванина на 36-летний тюремный срок.

Как ранее сообщала НСН, европейский миграционный кризис возник весной 2015 года в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС) из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму и распределению. Данный миграционный кризис является крупнейшим в Европе со времён Второй мировой войны.

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