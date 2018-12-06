В Госдуму внесли проект о повышении возраста продажи оружия

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия в России с 18 до 21 года. Как сообщает ТАСС, в пояснительной записке подчёркивается, что россияне наделяются правом на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, газового оружия, охотничьего оружия, спортивного оружия, сигнального оружия по достижении возраста 21 года, пишет Газета.ру.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости повысить возрастной ценз для права на покупку оружия. По словам омбудсмена, он должен составлять не менее 25 лет. Об этом она рассказала во время посещения колледжа в Керчи, где в результате стрельбы 17 октября погибли 20 человек, отмечает RT.

Напомним, с инициативой повысить возраст, позволяющий приобретать оружие с 18 лет до 21 года после керченской трагедии выступил депутат Госдумы РФ, член комитета по образованию и науке Николай Земцов. Тогда в эфире НСН его предложение подверг критике заместитель председателя Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.