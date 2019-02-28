Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

В Госдуму внесен законопроект о цифровых избирательных участках

28 Февраля 2019 в 08:43
В Госдуму внесен законопроект о цифровых избирательных участках

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах Российской Федерации.

В документе прописано, что во время выборов 8 сентября 2019 года ряд избирательных участков в Москве будут наделены статусом цифровых участков. А значит люди с временной регистрацией в российской столице могут получить право голосовать на местных выборах, уточняет РЕН-ТВ.

К слову, жители других регионов, если они имеют регистрацию по месту пребывания в столице, смогут голосовать на региональных выборах.

Как пишет RT, Единый день голосования выборы 8 сентября 2019 года станет тестовой проверкой и для цифрового проекта «Мобильный избиратель», цель которого заменить открепительные удостоверения.

И если эксперимент пройдет удачно, то выборы Госдуму в 2021 году пройдут с применением новых технологий, сообщают «Известия».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.