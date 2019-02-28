В Госдуму внесен законопроект о цифровых избирательных участках

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах Российской Федерации.

В документе прописано, что во время выборов 8 сентября 2019 года ряд избирательных участков в Москве будут наделены статусом цифровых участков. А значит люди с временной регистрацией в российской столице могут получить право голосовать на местных выборах, уточняет РЕН-ТВ.

К слову, жители других регионов, если они имеют регистрацию по месту пребывания в столице, смогут голосовать на региональных выборах.

Как пишет RT, Единый день голосования выборы 8 сентября 2019 года станет тестовой проверкой и для цифрового проекта «Мобильный избиратель», цель которого заменить открепительные удостоверения.

И если эксперимент пройдет удачно, то выборы Госдуму в 2021 году пройдут с применением новых технологий, сообщают «Известия».