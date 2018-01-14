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В Госдуме усомнились в компетентности ВСУ после слов о технике из Крыма

14 Января 2018 в 12:46
В Госдуме усомнились в компетентности ВСУ после слов о технике из Крыма

Заявление бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о предварительной проверке техники из Крыма на наличие скрытых взрывных устройств заставляет сомневаться в компетентности украинских военных. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Думаю, уважающий себя военный никогда в жизни такой бред не стал бы озвучивать. Хотя это, возможно, подготовка к участию в КВН. Может, генерал хочет стать капитаном команды там», — сказал депутат, слова которого приводит RT.

Шерин добавил, что после этих слов становится печально за украинскую армию. Он также предположил, что военнослужащие ВСУ хотят под предлогом проверки военной техники приехать в Крым для разведки.

Ранее украинский генерал заявил, что оставшуюся в Крыму технику, которую Россия намерена вернуть Украине, необходимо проверить заранее на территории полуострова.

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