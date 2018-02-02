В Госдуме сравнили нацдружины на Украине с батальонами СС

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Так называемые «национальные дружины» начали формировать на Украине на базе батальона «Азов» - организации, деятельность которой запрещена в РФ. Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил НСН, что основная цель таких формирований - силовым методом устанавливать на улицах «украинский порядок».



Парламентарий уверен, что дружины планируют уничтожать всех, кто не согласен с националистическими идеями «этих бандеровских упырей». По мнению Козенко,мирные жители Украины незамедлительно выступят против таких порядков.

«Самое лучшее, что эти дружины могут сделать для государства, так это повесить Порошенко на ближайшем фонарном столбе. Желательно вместе с его подельниками», - подчеркнул депутат.

28 января в центре Киева маршем прошли около 600 «дружинников», которые были приведены к присяге командиром «Азова» Андреем Билецким, сообщает Regnum.