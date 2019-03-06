В Госдуме сообщили о создании в Крыму группировки по «освобождению Крыма»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинские экстремисты создают новое незаконное вооруженное формирование «Хайтарма», которое собирается «освободить Крым».

По словам парламентария, за созданием батальона стоят представители экстремисткой, запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа».

Бальбек уточнил, что о создании добровольческого движения стало известно из открытых источников. Депутат Госдумы также рассказал, что «Хайтарма» – это народный танец крымских татар.

«В Крыму в почете любое творчество, за исключением "танца с оружием", поэтому все эти герои из батальона "Хайтарма" во главе со своим "творческим руководителем" Джемилевым (глава меджлиса) могут прибыть в Крым лишь в национальных одеждах и исключительно с концертной программой», - цитирует РИА Новости Бальбека.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН опроверг высказывание главы МИДа Украины Павла Климкина об украинизации российского полуострова.

