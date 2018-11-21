В Госдуме решили пересмотреть историю

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана Госдума планируют принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов. Проект документа одобрен в среду на слушаниях с участием депутатов всех фракций, сообщает «Интерфакс».

Как подчеркнул депутат от КПРФ Николай Харитонов, в своё время съезд нардепов «принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачёва с неуместной, и ошибочной формулировкой».

Коммунист напомнил, что народные депутаты проголосовали за формулировку, что «решение о вводе советских войск в Афганистан в 1979-м году заслуживает морального и политического осуждения».

Харитонов представил проект постановления о заявлении Госдумы, в котором говорится, «что решение о вводе советских войск в Афганистан принималось в полном соответствии с нормами международного права». Также подчёркивается, что данное решение «принималось согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической республикой Афганистан с учётом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт».

Такое заявление планируется принять 15 февраля 2019 года.

Ранее НСН рассказала, что запрещенная на территории РФ террористическая организация «Исламское государство» предпринимает попытки создать новые опорные центры «халифата» в Центральной Азии и активизировать уже созданные там спящие ячейки. С таким заявлением на сборе руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ выступил руководитель Антитеррористического центра Андрей Новиков, сообщает ТАСС. В частности, планы террористов касаются Киргизии. Новиков отметил, что они представляют угрозу не только республике, но и всему Центральноазиатскому региону.

В эфире НСН президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, почему боевики из Сирии решили перебраться именно в Центральную Азию и какой опасностью это грозит России.

Ветеран «Альфы» добавил, что террористическая угроза уже исходит из Афганистана, который стал для террористов запасным вариантом.



«Мы не должны исключать такую структуру как Афганистан, в которой талибы (представители запрещенного в РФ «Движения Талибан») уже давно сотрудничают с "Аль-Каидой" (запрещенной в РФ террористической организации). Я думаю, что это один из запасных вариантов, которые возможно будут использовать террористы. Эта угроза существует, и эта проблема будет для нас еще долгие-долгие годы существовать», — заключил собеседник НСН.