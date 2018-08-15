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В Госдуме решили доработать предложение о регистрации гироскутеров

15 Августа 2018 в 16:17
В Госдуме решили доработать предложение о регистрации гироскутеров

Мнение о необходимости дополнительной проработки предложения о регистрации личного электротранспорта высказал зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги" Сергей Бидонько.

Из заявления депутата следует, что окончательное решение по данному вопросу можно будет сделать в следующем году, когда будут готовы результаты большой научной работы на эту тему, над которой уже работают эксперты.

Сергей Бидонько отметил, что лица, управляющие подобными средствами передвижения, все равно считаются пешеходами, так как для управления гироскутером не нужно водительское удостоверение. Вместе с тем, по мнению депутата, они часто подвергают опасности себя и окружающих. «Бывает, что лихачи развивают скорость до 40 км/ч и, естественно, могут нанести вред не только себе, но и пешеходам», - заявил он.

Он добавил, что в основу будущего законопроекта лягут выводы исследования экспертной комиссии.

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