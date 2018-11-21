Среда
21 ноября
USD 65.59
EUR 75.18
Горячие новости

В Госдуме предложили заменить ЕГЭ блокчейном

21 Ноября 2018 в 08:21
В Госдуме предложили заменить ЕГЭ блокчейном

Талантливых школьников предложили выявлять с помощью блокчейн-технологий вместо ЕГЭ. С таким обращением к министру просвещения Ольге Васильевой выступил замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, пишут «РИА Новости».

По мнению депутата от ЛДПР, сдавать единый госэкзамен, придуманный в Соединенных Штатах для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, нравится далеко не всем.

В этой связи Чернышов предлагает заменить ЕГЭ на «систему раннего выявления талантов у учеников». Оценивать способности ребенка, как считает парламентарий, можно будет с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью.

Вопрос о дальнейшем поступлении ученика в высшее учебное заведение Чернышов предлагает решать без экзаменов с помощью блокченй-технологии, которая позволяет оценить индивидуальность каждого школьника на основе данных, занесенных «в программу электронной школы».

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 77 процентов россиян уверены, что знания школьников ухудшились после введения ЕГЭ. Они убеждены, что Единый госэкзамен способствует «натаскиванию» учащихся на решение тестов, из-за чего падает качество знаний. В 2014 году такую точку зрения поддерживали 64%. В то же время 57% опрошенных убеждены, что благодаря ЕГЭ одарённые дети получили возможность поступать в престижные вузы. Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург пояснил НСН, что респонденты попросту не знают, как сейчас выглядит ЕГЭ.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.