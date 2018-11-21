В Госдуме предложили заменить ЕГЭ блокчейном

Талантливых школьников предложили выявлять с помощью блокчейн-технологий вместо ЕГЭ. С таким обращением к министру просвещения Ольге Васильевой выступил замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, пишут «РИА Новости».

По мнению депутата от ЛДПР, сдавать единый госэкзамен, придуманный в Соединенных Штатах для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, нравится далеко не всем.

В этой связи Чернышов предлагает заменить ЕГЭ на «систему раннего выявления талантов у учеников». Оценивать способности ребенка, как считает парламентарий, можно будет с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью.

Вопрос о дальнейшем поступлении ученика в высшее учебное заведение Чернышов предлагает решать без экзаменов с помощью блокченй-технологии, которая позволяет оценить индивидуальность каждого школьника на основе данных, занесенных «в программу электронной школы».

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 77 процентов россиян уверены, что знания школьников ухудшились после введения ЕГЭ. Они убеждены, что Единый госэкзамен способствует «натаскиванию» учащихся на решение тестов, из-за чего падает качество знаний. В 2014 году такую точку зрения поддерживали 64%. В то же время 57% опрошенных убеждены, что благодаря ЕГЭ одарённые дети получили возможность поступать в престижные вузы. Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург пояснил НСН, что респонденты попросту не знают, как сейчас выглядит ЕГЭ.