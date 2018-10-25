В Госдуме предложили заблокировать сайты знакомств

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты знакомств. По ее мнению эти ресурсы негативно влияют на отношения между мужчиной и женщиной. Депутат отметила, что с сайтов знакомств черпается «все, что не гоже». Она также отметила, что делают это не только молодежь, но и старики.

Тамара Плетнева убеждена, что при знакомстве через такие сайты люди не знают, с кем на самом деле общаются. Таким образом, при встрече может оказаться, что новый знакомый является аферистом или просто больным, пишет Ura.ru.