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В Госдуме предложили заблокировать сайты знакомств

25 Октября 2018 в 15:08
В Госдуме предложили заблокировать сайты знакомств

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты знакомств. По ее мнению эти ресурсы негативно влияют на отношения между мужчиной и женщиной. Депутат отметила, что с сайтов знакомств черпается «все, что не гоже». Она также отметила, что делают это не только молодежь, но и старики.

Тамара Плетнева убеждена, что при знакомстве через такие сайты люди не знают, с кем на самом деле общаются. Таким образом, при встрече может оказаться, что новый знакомый является аферистом или просто больным, пишет Ura.ru.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в эфире НСН рассказала, как обучение 150 тысяч нянь сможет «прикрыть» пенсионную реформу.
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