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В Госдуме предложили создать виртуальную соцсеть

20 Марта 2019 в 08:35
В Госдуме предложили создать виртуальную соцсеть

В Госдуме хотят создать социальную сеть в виртуальной реальности. Такое обращение в Министерство цифрового развития направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает RT.

По словам автора инициативы, технология общения и передачи информации с помощью фотографий, видео и других изображений сейчас самая востребованная. Парламентарий считает, что виртуальная соцсеть позволит людям с разных концов света общаться друг с другом одновременно «с помощью виртуальных копий самих себя».

Чернышев отметил, что Россия должна поторопиться и стать первой страной с подобной соцсетью, опередив западные компании. Для пользования виртуальной соцсетью нужно будет, по словам депутата, создать виртуальные кафе или интернет-кабинки, в которых всем желающим будут предоставляться шлемы или очки виртуальной реальности.

Ранее глава Политической экспертной группы Константин Калачёв заявил НСН, что создание в России министерства виртуальной реальности оправданно. 

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