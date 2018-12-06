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В Госдуме предложили рэперам выступать на «Голубых огоньках»

6 Декабря 2018 в 17:49
В Госдуме предложили рэперам выступать на «Голубых огоньках»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил о планах обратиться к руководству центральных телеканалов, чтобы на новогодние вечера приглашали рэп-исполнителей. Таким образом чиновник хочет решить проблему с отменой концертов российских артистов в нескольких регионах России.

Он заявил, что в телевизоре под Новый год «одни и те же лица» и предложил дать время талантливым рэп-исполнителям, чтобы показать стране творчество.

Ранее сообщалось, что певец Юрий Лоза едко прокомментировал запреты концертов популярного хип-хоп-исполнителя Элджея. Лоза считает, что артист прибегает к вызывающему поведению и скандальным выходкам только тогда, когда больше ничего не может передать с помощью своего творчества, пишут «Дни.ру».

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