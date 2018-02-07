В Госдуме предложили переход на летнее время в России

Осуществить перевод часов на летнее время в России предложил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев, сообщает ТАСС. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение нижней палаты парламента.

В документе предлагается установить московское время равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа, отмечает КИА.

По мнению автора инициативы, переход на летнее время позволит россиянам рационально использовать светлое время суток поздней весной. Как отмечает Ura.ru, это не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье граждан, заявил Барышев. Пользу от перехода на летнее время, по словам депутата, подтверждают исследования медиков и учёных, которые выяснили, что теперь ежегодно люди теряют до 200 светлых часов. К тому же, это не только лишает россиян солнечного света, но и увеличивает расход электроэнергии, заключил парламентарий.

Напомним, что сейчас в России действует запрет на сезонный перевод часов, принятый в октябре 2014 года. Московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени UTC /SU/ +3, а ранее действовало - UTC /SU/ + 4 часа.