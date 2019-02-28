В Госдуме предложили называть Курильские острова Русскими

В партии Справедливая Россия недовольны нынешним названием Курильских островов. В эфире телеканала «Россия 24» лидер партии Сергей Миронов выразил желание переименовать архипелаг в Русские острова.



По его словам, они были есть и будут Русскими. Политик уверен, что изначально открыли их казаки, поэтому никакого другого названия у островов быть не может.

Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что российский суверенитет над ними не подлежит сомнению. По итогам российских опросов подавляющее большинство населения Курил (96%) выступают против передачи островов Японии.

Как заявил ранее НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков, японскую сторону результаты опроса не особо волнуют.