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В Госдуме предложили магазинам запрятать алкоголь по шкафам

9 Августа 2018 в 09:28
В Госдуме предложили магазинам запрятать алкоголь по шкафам

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил изменить формат продажи алкоголя в магазинах. Он считает, что бутылки необходимо убрать с открытых полок и разместить их либо в отделом зале, либо убрать в шкафы. По мнению автора инициативы, открытая продажа спиртного не только пагубно сказывается на взрослых, но и влияет на детей. Например, взрослый, скорее всего, не поведет ребенка в зал с алкоголем, пишут «Известия».

Огуль напомнил, что этот вопрос поднимался в нижней палате предыдущего созыва, однако, так и не был рассмотрен, передает Ura.ru.

Ранее британские ученые выяснили безопасное количество алкоголя для здоровья человека, а также, как спиртное влияет на продолжительность жизни. 

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