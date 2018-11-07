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В Госдуме предлагают лишать родительских прав за митинги

7 Ноября 2018 в 17:12
В Госдуме предлагают лишать родительских прав за митинги

В Госдуме может появиться законопроект о наказании в виде штрафов для родителей несовершеннолетних за участие детей в несанкционированных митингах и других массовых акциях. Если ребенок попадется на таком участии больше двух раз, можно рассмотреть вопрос о лишения родительских прав.

С такой инициативой выступил депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Сергей Вострецов, передает агентство городских новостей «Москва». Он считает, что введение материального наказания подтолкнет родителей к более внимательному отношению к своим детям, в том числе, контролю за ними в соцсетях.

Депутат намерен подготовить поправки ко второму чтению законопроекта об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированном публичном мероприятии, либо написать отдельный документ на эту тему.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире НСН  заявил, что запретами от молодёжи ничего не добиться.

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